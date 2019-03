Masleniza-Fest â€“ Winterverabschiedung auf russische Art

In farbenfroh Kostümen feierten Kinder vom russischen Kinderclub „RUSalotschka“ das beliebte russische Familien-Volksfest Masleniza am vergangenen Samstag im Familienzentrum in Dornbirn.

Ausgelassene Spiele, Gesang, Tanz und Leckereien erwarten die Gäste zu diesem traditionellen Fest. Die Besucher erlebten ein buntes Programm mit lustigen Aktionen zum Mitmachen für Kinder und Erwachsene und wurden mit Tee aus dem Samowar, Bliny und anderen russischen Köstlichkeiten verwöhnt. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Chor „Rusinka“ unter der Leitung von Olena Fischer und der Akkordeonvirtuose Dragen Gvozdenovic.

Winter ade

Zum Abschluss wurde natürlich die selbstgemachte Masleniza-Strohpuppe im Garten verbrannt, um den Winter endgültig zu vertreiben, denn alle warten schon sehnsüchtig auf die kommende warme Jahreszeit.