"Masked Singer Austria" auf Puls 4 mit Mirjam Weichselbraun

Mirjam Weichselbraun heuert bei der Austrovariante des Musikrateformats "The Masked Singer" auf Puls 4 an. Das teilte der Sender am Sonntag per Aussendung mit. Die Starmoderatorin ersetzt damit Arabella Kiesbauer, die 2020 durch die erste Staffel des Erfolgsformats führte. Deren Platz wurde vakant, da die TV-Moderatorin nach APA-Informationen vor einem neuen Engagement steht: Kiesbauer könnte demnach ein Comeback bei der Neuauflage der ORF-Castingshow "Starmania 21" feiern.

Einen exakten Sendetermin für "The Masked Singer" auf Puls 4 verlautete der Sender indes noch nicht. Die Show, bei der singende Promis inkognito unter üppigen Masken ihre Sangeskünste darbieten, werde im ersten Halbjahr zu sehen sein. Mit Weichselbraun habe man einen Fan dieses Formats mit zwei Jahrzehnten internationaler und nationaler Showerfahrung für die zweite Staffel gewinnen können, hieß es seitens Puls 4.

"Ich liebe gute Shows, und 'The Masked Singer' ist genau das. Außerdem ist meine Tochter ein großer Fan der UK-Variante, welches besseres Argument gibt es, als eine Show zu moderieren", so Weichselbraun. Mit ihr als Moderatorin "findet zusammen, was zusammengehört. Mit ihrem unverwechselbaren Charme, ihrer Spontaneität und ihrem Witz passt sie perfekt auf die Bühne der liebenswertesten Show des Landes", sagte Puls 4-Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz.

Die erste Auflage von "The Masked Singer Austria" verfolgten laut Senderangaben insgesamt 2,6 Millionen Zuschauer. Als Gewinnerin setzte sich im Oktober die Tiroler Sängerin Nadine Beiler durch. Sie konnte das Finale des Musikrateformats als Yeti verkleidet für sich entscheiden.