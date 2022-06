In den Öffis entfällt die Maske - Wie denken Vorarlberger?

Maske fällt auch in Öffis: So denken Vorarlberger

Auch in öffentlichen Verkehrsmittel muss keine Maske mehr getragen werden. VOL.AT hat sich am Bahnhof in Dornbirn umgehört.

In Österreich besteht ab heute keine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske mehr. Auch im öffentlichen Verkehr fällt die Maske weg. Ausnahme ist hier Wien. Doch was sagen Vorarlberger zum Bus- und Zugfahren ohne Maske? VOL.AT hat sich am Dornbirner Bahnhof umgehört.

Freude über Wegfall

Der Großteil der Vorarlberger scheint sich über das Wegfallen der Maskenpflicht in den Öffis zu freuen. Besonders bei langen Fahrten und warmen Wetter fährt es sich nun wieder besser mit Bus und Bahn. Einige scheinen sich noch Gedanken um die Sicherheit zu machen, da es sich bei öffentlichen Verkehrsmitteln um geschlossene Räume handelt.

