Masern betreffen uns alle!

Aktuell ist in Österreich ein verstärktes Aufkommen von Masernfällen zu beobachten. Seit 1.1.2024 sind bisher 192 bestätigte Masernerkrankte gemeldet worden. Masern ist eine hoch ansteckende Viruserkrankung, die unter das Epidemiegesetz fällt und somit meldepflichtig ist.

Laut WHO verzeichnet ganz Europa einen deutlichen Anstieg an gemeldeten Masernerkrankungen. In den Monaten Jänner bis Dezember 2023 wurden europaweit rund 30.000 Masernfälle registriert, was einen mehr als 30-fachen Anstieg bedeutet.