Maschinelle Helfer für die Landwirtschaft

Selbstentwickelte Spezialgeräte machen Arbeit an exponierten Stellen leichter.

Von Landwirte, für Landwirte. Dieser kurze Slogan beschreibt am besten, was hinter der Idee von Lukas Schrottenbaum steckte, vor neun Jahren eine kleine Firma in der eigenen Garage zu gründen. „Aus einem Hobby heraus“, ergänzt er. An der Ausgangssituation, Maschinen zu produzieren, die die gefährliche und schwierige Arbeit von Landwirten in schwierigem Gelände sicherer und einfacher machen, hat sich bis heute nichts geändert. Anders ist lediglich, dass aus dem Hobbyraum in der Garage, ein Unternehmen entstanden ist, das mittlerweile 21 Mitarbeiter zählt. Alle Beschäftigten sind selbst Landwirte oder haben einen engen Bezug dazu.

Engerlingsplage in Hanglagen

„Unsere Geräte sollen eine regionale Lebensmittelproduktion und Landschaftpflege ermöglichen. Was früher viele Helfer erledigten, muss heute oft maschinell gelöst werden“, erklärt Schrottenbaum. Im Jahr 2019 gab es beispielsweise in Vorarlberg erstmals in Hanglagen Engerlingsplagen. Die Gefahr war, dass die Hänge beschädigt werden und nicht mehr sicher bewirtschaftet werden können. Also tüftelten Techniker und Entwickler des Unternehmens an einer Lösung, um das Problem in den Griff zu bekommen. Es wurde ein eigenes Gerät entwickelt. Schrottenbaum: „Ziel ist es, Geräte zu entwickeln, die einerseits eine große Hilfe sind, andererseits aber auch die Biodiversität aufrechterhalten, sowie insekten- und bienenfreundlich arbeiten.“ Die Nachhaltigkeit im Betrieb wird mit einer eigenen Photovoltaikanlage unterstrichen, mit der teilweise die elektrisierte Firmen­flotte aufgeladen wird. Auch mit regionalen ­Betrieben wird zusammengearbeitet.

Flexible Arbeitszeitmodelle

Eine Besonderheit des Unternehmens ist, dass viele Mitarbeiter ihre eigene Landwirtschaft haben und dort vor allem in den Sommermonaten voll eingespannt sind. Genau zu einer Zeit, in der auch bei der Terra Tec Hochbetrieb herrscht. Mit flexiblen Arbeitszeitlösungen wird versucht, Landwirtschaft und Betrieb zu verbinden. Auch sonst wird den Mitarbeitern volle Flexibilität in der Zeiteinteilung geboten. Seit letztem Jahr wird auch die Job-Rad-Aktion angeboten. Die Mitarbeiter haben dadurch die Möglichkeit, kostengünstig zu einem (E-)Bike zu kommen.

„Unsere Geräte sollen eine regionale Lebensmittelproduktion und Landschaftspflege ermöglichen.“ Lukas Schrottenbaum, Firmengründer