Masche für Masche zum Kunstwerk

112 Vorarlberger Schulen beteiligen sich mit über 88 gehäkelten Kilometern an IMTA-Kunstwerk.

Dornbirn. „Eine Masche, zehn Maschen, … tausende Maschen! Gemeinsam erschaffen wir ein Kunstwerk!“ – mit einem Brief an alle Pflichtschulen in Vorarlberg zu Beginn des Schuljahres fing alles an. Geworden sind daraus ganze 88.561,50 gehäkelte Meter. Ein Ergebnis von dem die Organisatorinnen, die vier Bezirksleiterinnen Judith Wachter, Christine Mähr, Andrea Walther und Carmen Nemetz mit der Unterstützung von Angelika Walser (Landesschulrat), nicht zu träumen gewagt hätten. „Die Idee war die, ein gemeinsames Kunstwerk für die IMTA (Internationale Musische Tagung) in Dornbirn zu schaffen, das sich wie ein roter Faden durch ganz Vorarlberg zieht“, erzählt Andrea Walther.

Eine Premiere

Dass sich alle Pflichtschulen an einem gemeinsamen kreativen Projekt beteiligen ist eine absolute Premiere. Von Lech bis zum Bodensee wurde in den vergangenen Monaten flächendeckend an insgesamt 112 Volks- und Mittelschulen sowie Sonderpädagogischen Zentren gehäkelt, was das Zeug hält. Schüler häkelten im Werkunterricht und in der Nachmittagbetreuung aber genauso in der Freizeit gemeinsam mit der Mama oder der Oma. An einer Schule wurden kleine Elfchen zum Häkeln dazugedichtet. Auch viele Lehrer griffen zu den Häkelnadeln, häkelten als Entspannungsübung in den Pausen oder während Konferenzen. „Wenn man mit einem Durchschnitt von sechs Minuten für einen Meter rechnet, dann wurde insgesamt 8851 Stunden lang gehäkelt“, führt Andrea Walther aus.

Gesammelt wurden die Häkelschnüre von den Bezirksleiterinnen, die daraus ein Gesamtkunstwerk entstehen lassen. Rund zehn Abende haben sie bereits beim gemeinsamen Werken an der Mittelschule Dornbirn Markt verbracht. Wie das Gesamtkunstwerk ausschauen wird, möchten die Organisatorinnen noch nicht verraten – nur so viel: Es wird riesig und bei der IMTA im Park neben der St. Martinskirche aufgestellt. Diese findet am 24. Mai statt und wird ganz Dornbirn in eine kreative Bühne verwandeln.

IMTA als Ideenbörse