Mary Rose: Fashion Revolution Week

Als Mitglied der Fair Wear Foundation setzt sich die Dornbirner Firma für soziale Fairness ein.

Am 24. April 2013 stürzte die Rana Plaza, ein neustöckiges Gebäude in Bangladesch, ein. Beherbergt waren in diesem Gebäude unter anderem fünf Textilfabriken, über 2000 Verletze wurden aus den Trümmern geborgen, über 1000 Menschen starben bei diesem Unglück – unter ihnen vorwiegend Frauen, welche in den Fabriken arbeiteten. Dieser Einsturz ging als eine der schlimmsten industriellen Katastrophen in die Geschichte ein.