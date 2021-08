Martirosjan kratzte bei drohendem Out gerade noch die Kurve

Der Österreicher Sargis Martirosjan hat am Mittwoch bei den Olympischen Spielen in Tokio im Gewichtheben der Klasse über 109 kg eine Zweikampfleistung von 381 kg erreicht. Im Reißen der B-Gruppe war der 34-Jährige zunächst bei 175 kg und 180 kg ohne gültigen Versuch geblieben, beim zweiten 180er-Versuch brachte er die Hantel mit Mühe zur Hochstrecke. Im Stoßen schaffte Martirosjan 190 und dann 201 kg, 205 kg waren ihm zu viel. Vor der A-Gruppe war er zumindest Gesamt-Elfter.

Denn unter den sechs Athleten der B-Gruppe belegte der gebürtige Armenier Rang vier, in der A-Gruppe (12.50 Uhr MESZ) sind sieben Aktive engagiert. Elfter war Martirosjan schon bei seinem Olympia-Debüt 2016 in Rio de Janeiro gewesen, da in der Klasse bis 105 kg mit einer Leistung von 389 (179/210) kg. Diese Marke wollte der Linzer nun in Tokio überbieten, davon war er letztlich neun Kilogramm entfernt. "Ich bin zufrieden, aber nicht ganz zufrieden", lautete sein Resümee.