Martin übernimmt mit Sieg MotoGP-Führung - Acosta Dritter

Motorrad-Weltmeister Francesco Bagnaia hat die Gesamtführung im zweiten Saisonlauf der MotoGP-WM nach einer Kollision mit Marc Márquez verloren. Den Sieg im GP von Portugal in Portimao holte sich der Spanier Jorge Martin, der damit auch die WM-Führung übernahm. Hinter Martins Ducati-Markenkollege Enea Bastianini fuhr der 19-jährige Jungstar Pedro Acosta auf einer KTM auf Rang drei und ist damit in der Königsklasse der drittjüngste Fahrer auf dem Podest.

KTM durfte sich gesamt über ein sehr starkes Ergebnis freuen. Hinter den beiden Ducatis belegten Piloten der oberösterreichische Motorrad-Schmiede durch Acosta (GasGas), den Südafrikaner Brad Binder und den Australier Jack Miller (beide Red Bull KTM) die Ränge drei, vier und fünf. "Unglaublich, was da abgelaufen ist. Pedro, was der aufgeführt hat, war abnormal", meinte KTM-Motorsportchef Pit Beirer im ServusTV-Interview.

Moto2-Weltmeister Acosta absolvierte sein zweites Rennen in der Königsklasse, setzte sich im Finish gegen Weltmeister Bagnaia durch und profitierte von einem technischen Gebrechen von Sprint-Sieger Maverick Vinales in der Schlussrunde. Der Spanier ist nun der jüngste Podestfahrer in der MotoGP-Ära. "Das Motorrad war perfekt", lobte Acosta sein Gefährt.