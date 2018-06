Martin Bader wurde starker Siebenter

Der Dornbirner Martin Bader bestätigte mit dem starken 7. Rang beim Ironman 70.3 Switzerland in Rapperswil-Jona (CH) seine gute Form

Martin Bader (Tri Dornbirn) konnte bei seinem zweiten 70.3. Rennen im heurigen Jahr wiederum einen Top-10-Platz erreichen. Bei seinem „Heimrennen“ (er wohnt in unmittelbarer Nähe von Rapperswil) überzeugt er in allen 3 Disziplinen. Trotzdem für Ihn ungünstigen Bedingungen, schon 23 Grad um 8 Uhr in der Früh beim Start und beim Laufen an die 30 Grad in der Stadt Rapperswil bei der berühmten „Stairway to Heaven“ (53 Stein-Stufen vom Hauptlatz hinauf zum Schoss).