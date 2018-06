Martin Bader verpasst das Ziel um nur wenige Sekunden

Martin Bader (Tri Dornbirn) in Kraichgau bei der Deutschen Triathlon-Bundesliga um Sekunden an den Top 20 vorbei

Nach dem Schwimmen befand er sich und sein Team unter den Top 20 nur hatten sie bereits ca. 20 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Somit schafften sie es nicht mehr in die erste Radgruppe die 10 Mann umfasste. Die Führenden harmonierten zu gut und so kam Bader mit ½ Minute Rückstand vom Rad zum Laufen. Hier zeigte er eine sehr starke Leistung und schrammte nur um Sekunden an den Top 20 vorbei. Er belegte als bester seiner Mannschaft den 26. Rang von 80 Athleten, mit einem Rückstand von knapp einer Minute auf den Sieger Pujades aus Frankreich. Sein Team AST-Süßen mit Butturini, Dressel-Putz, Hass, Männer platzierte sich auf dem 8. Gesamtrang.