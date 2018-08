Mars-Rover "Opportunity" nach Staubsturm verstummt

Ein riesiger Staubsturm hat den Mars-Roboter "Opportunity" lahmgelegt. Da der Sturm so gut wie keine Sonne mehr durch ließ, konnte der Roboter seine Batterien nicht aufladen. Seit mehr als zwei Monaten haben Nasa-Forscher nichts mehr vom Rover gehört. Jetzt versuchen sie ihn "aufzuwecken" - mit Zuversicht, aber auch mit Sorge.

Zur Aufmunterung spielen sich die Nasa-Forscher in ihrem Kontrollzentrum jeden Morgen einen passenden “Aufwach-Song” vor. “Wake Me up Before You Go-Go” von Wham zum Beispiel, “Dust in the Wind” von Kansas oder “Here Comes The Sun” von den Beatles. “Es könnte Wochen dauern – hoffentlich nicht Monate”, so Staab. “Ich wünschte, wir hätten etwas mitzuteilen. Ich wünschte, wir hätten gute Nachrichten. Aber wir hören jeden Tag weiter.”