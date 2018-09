Marquez baute mit Heimsieg in Aragon WM-Führung weiter aus

Marc Marquez hat am Sonntag beim Motorrad-WM-Lauf im spanischen Alcaniz einen Heimsieg gefeiert. Der 25-jährige Honda-Pilot setzte sich im Zweikampf um den Sieg beim Grand Prix von Aragon gegen den Italiener Andrea Dovizioso durch und baute seine WM-Führung weiter aus. Nach seinem sechsten Saisonsieg beträgt Marquez' Vorsprung bereits 72 Punkte auf Dovizioso.

Der 14. Weltmeisterschaftslauf begann mit einem Paukenschlag: Bereits in Kurve eins stürzte der von der Pole Position aus gestartete Jorge Lorenzo und musste das Rennen vorzeitig beenden. An der Spitze des Feldes lagen fortan sein Ducati-Teamkollege Dovizioso und Marquez. Die beiden lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit mehreren Führungswechseln, in dem sich der Spanier noch vor der letzten Runde durchsetzte und seinen dritten Sieg in Serie beim GP von Aragon feierte. Dahinter platzierten sich die Suzuki des Italieners Andrea Iannone und des Spaniers Alex Rins. Valentino Rossi betrieb nach Startplatz 18 Schadensbegrenzung und fuhr auf Rang acht vor.