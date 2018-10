Lage in Venedig beruhigt sich

Markusbasilika in Venedig nach Flut wieder zugänglich

Nach den Unwettern der vergangenen Tage, bei denen das Hochwasser in Venedig mit einer Höhe von 1,56 Meter über Normal einen der bisher höchsten Pegelstände erreicht hat, ist die Markusbasilika am Mittwoch Besuchern wieder zugänglich. Im Eiltempo wurde der Dom gesäubert und wieder geöffnet, nachdem der komplette Fußboden am Montag von Hochwasser überflutet worden war, berichteten lokale Medien.

Sämtliche Mosaike im Boden der berühmten Kirche waren unter Wasser geraten, auch die Bronzetore der Kathedrale waren betroffen ebenso wie die Sockel der Marmorsäulen. “Das Klima hat sich geändert, Unwetter kommen immer häufiger vor. Wir müssen alles tun, um die Basilika zu schützen”, betonte der Prokurator des Doms, Carlo Alberto Tesserin, der für den baulichen Erhalt der Kirche verantwortlich ist.

“In 24 Stunden ist die Markusbasilika um 20 Jahre gealtert”, betonte Tesserin. Im neuen Jahrtausend wurde die Basilika zum zweiten Mal überschwemmt. Die Überschwemmung vom Montag war die fünfte in der tausendjährigen Geschichte der Basilika.