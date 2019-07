Markus Suttner bleibt in Düsseldorf: Einjahresvertrag

Markus Suttner bleibt in der deutschen Fußball-Bundesliga. Fortuna Düsseldorf, das den Linksverteidiger bereits in der vergangenen Halbsaison vom Premier-League-Club Brighton & Hove ausgeliehen hatte, verpflichtete den 32-Jährigen nun fix. Der frühere Austria-Wien-Akteur hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Suttner hat in der Rückrunde sieben Pflichtspiele für den Tabellen-Zehnten der vergangenen Saison absolviert. In Brighton hatte er sich seit seinem Wechsel von Ingolstadt im Sommer 2017 nicht dauerhaft in der Stammelf etablieren können (18 Einsätze).