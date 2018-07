Markus Schleinzer kämpft in San Sebastian um Goldene Muschel

Für Cannes war er heuer als Favorit auf eine Wettbewerbsteilnahme gehandelt worden, in San Sebastian hat es nun geklappt: Der Wiener Regisseur und Schauspieler Markus Schleinzer startet mit seinem zweiten Spielfilm "Angelo" beim diesjährigen 66. Internationalen Filmfestival im offiziellen Wettbewerb. Die Festspiele gehen heuer von 21. bis 29. September in der baskischen Metropole über die Bühne.

Dass es Schleinzer mit “Angelo” in die Auswahl geschafft hat, gab das A-Festival am Freitag bekannt. “Angelo” erzählt die wahre Geschichte von Angelo Soliman, der im 18. Jahrhundert als junger Knabe aus Afrika nach Österreich verschleppt wird. Hier wird er christlich getauft und aufgezogen, entwickelt sich aber schnell zu einer exotischen Attraktion am Wiener Hof. Es handelt sich um eine Geschichte über Identität, Selbstfindung, Anderssein, wobei Schleinzer auf Stars wie Alba Rohrwacher, Lukas Miko oder Gerti Drassl zurückgreifen kann.