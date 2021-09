Marktstraße 8 wird kreativ!

Das leerstehende Geschäftslokal in der Marktstraße 8 wird bis Jahresende für Kunst und Kultur genutzt. Am 1. Oktober 2021 eröffnet dort der neue Kreativraum.

Die Hohenemser Innenstadt hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der schönsten Innenstädte Vorarlbergs entwickelt. Die Besonderheit der Baukultur mit dem Renaissancepalast und dem Jüdischen Viertel verleihen der Stadt ein besonderes Ambiente. Die städtische Vielfalt wird nicht nur durch die weithin bekannten eigentümergeführten Handelsgeschäfte gefördert, sondern auch durch unterschiedliche Zugänge von Kunst und Kultur. Ein Beispiel dafür ist das Bespielen von Leerständen in der Hohenemser Innenstadt.

Bereits seit einigen Monaten werden die leerstehenden Schaufenster in der Marktstraße 8 mit dem Projekt „ZwischenZeitRaum“ kreativ gestaltet. Nun ist eine Nutzung der Räumlichkeiten selbst von Oktober bis Dezember 2021 geplant. In einer ersten Phase spielt hier auch der Kultur-Zukunftsprozess eine wichtige Rolle. In den Räumlichkeiten werden die Zwischenergebnisse des seit April laufenden Arbeitsschritte dargestellt und die Bürger sind eingeladen, weiter daran mitzuarbeiten. „Zudem möchten wir diesen Raum gerne mit den interessierten Hohenemsern gemeinsam einrichten. Es sind Gegenstände und Möbel willkommen, die nicht mehr als zwei Hände zum Transport benötigen. Wir sind schon gespannt, wie sich der Raum so über die nächsten Monate kreativ entwickelt“, so Kulturstadträtin Erika Kawasser.