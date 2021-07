Markt rückt am Dienstag zusammen

Weniger Frequenz zur Urlaubszeit - Markthändler dienstags in der Marktgasse vereint

FELDKIRCH Das Marktleben in der Feldkircher Innenstadt, das auf die Fußgängerzonen in der Marktgasse und der Neustadt verteilt ist, soll wieder stärker zusammenrücken. Am Marktdienstag ist das komplette Angebot ab sofort wieder in der Marktgasse vorzufinden. „Speziell zur Ferienzeit ist die Frequenz für zwei getrennte Marktstandorte zu gering“, erklärt Marktbetreuerin Stefanie Purtscher den Zusammenschluss der beiden Standorte.

Neustadt samstags

Samstags sind die Besuchszahlen generell höher, weshalb Besucher des Wochenmarkts am Marktsamstag auch weiterhin die schon gewohnte Verteilung des Angebots vorfinden: In der Marktgasse das altbewährte Angebot der „großen Verkaufswägen und Händler“ (Gemüse und Obst, Speck und Käse, Pasta und Antipasti, Blumen und Schmuck), sowie in der Neustadt Bio-Bauern und Eigenproduzenten einschließlich „Ländle Bur“ Gemüse, vegane Spezialitäten und vieles weitere mehr.

Stärkeres Miteinander

Dienstags ist das komplette Angebot einschließlich Bio-Ständen wieder in der Marktgasse vereint. So soll zu starke Fluktuation vermieden und die Marktbesucher angeregt werden, das gesamte Marktangebot beim Einkaufen in der Marktgasse kennenzulernen. „Markthändler wie Besucher wünschen sich einen Ort der Begegnung und ein lebendiges Miteinander. Dies soll durch die neue Regelung am Markdienstag erleichtert werden“, so Purtscher. Samstags ist das Markttreiben mit mehr Ständen traditionell aktiver und daher soll wochenends auch weiterhin die Neustadt durch das Marktleben bereichert werden.

INFO

Öffnungszeiten des Wochenmarkts

Marktgasse, Di 8:00 – 13:30 Uhr

Marktgasse & Neustadt, Sa 8:00 – 13:30 Uhr (Bio-Bauern & Eigenproduzenten Neustadt)