Markt für Eigentumswohnungen schwächt sich ab

Der Markt für Eigentumswohnungen schwächelt. Die Zahl der Verkäufe ist im ersten Halbjahr 2023 um knapp ein Viertel auf das Niveau der Jahre 2014/15 zurückgegangen. Auch der Wert einer typischen Wohnung ist gesunken, geht aus einer Erhebung der Grundbuch-Daten des Maklerbundes Remax hervor. Vor allem die strengen Kreditvergaberegeln würden den Markt bremsen, während das Angebot weiter zunehme.

In Folge der niedrigeren Mengen und Preise sei auch der gesamte Transaktionswert aller im ersten Halbjahr 2023 verkauften Eigentumswohnungen gesunken. Der Wert sei von 7,55 Mrd. Euro in der Vorjahresperiode auf 5,60 Mrd. Euro zurückgegangen. Das entspricht laut Remax in etwa dem Niveau der Jahre 2018/19. Historisch betrachtet seien die Wohnungspreise jedoch weiterhin sehr hoch. Im Vergleich zu vor fünf Jahren hätten die Preise immer noch um 31,8 Prozent zugelegt, im Zehn-Jahres-Vergleich ist es ein Plus von 59,2 Prozent.