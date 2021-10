Márki-Zay führt bei Vorwahl der ungarischen Opposition

Bei der Vorwahl der Opposition für die Parlamentswahl im Frühjahr 2022 liegt der liberalkonservative Kandidat Péter Márki-Zay von der Bewegung "Ungarn gehört einem jeden" laut ersten Ergebnissen deutlich vorn. Nach Auszählung von mehr als 50 Prozent der Stimmen sicherte sich Márki-Zay in der Stichwahl 204.873 Stimmen und damit 59,07 Prozent der Stimmen, die Sozialdemokratin Klara Dobrev lag am Abend mit 141.938 Stimmen bei 40,93 Prozent, berichtete das Onlineportal "hvg.hu".

Márki-Zay zeigte sich am Abend bereits zuversichtlich; Dieses Teilergebnis würde Grund zu außerordentlichem Optimismus geben, sagte er gegenüber "hvg.hu". Insgesamt beteiligte sich 662.000 Bürger an der zweiten Runde der Vorwahl der Opposition zur Kür eines Spitzenkandidat, der im kommenden Frühjahr den rechtskonservativen Regierungschef Viktor Orban herausfordern soll. Ein Cyberangriff am Samstag hatte die Online-Abstimmung zeitweise gestoppt bzw. erschwert, berichtete das Onlineportal "hvg.hu" am Sonntag. Umfragen im Vorfeld hatten keinen klaren Sieger prognostiziert.