Marken-Streit um das steirische Kürbiskernöl

Seit Jahren wird vor Gericht um das "schwarze Gold" der Steiermark gestritten. In der jüngsten Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) heißt es nun, dass die Landwirtschaftskammer Steiermark ihre Individualmarke "Steirisches Kürbiskernöl" löschen muss. Die Kammer betonte, dass sie bereits um eine Ersatz-Marke angesucht habe. Für Kunden und Hersteller ändere sich nichts.

Streitpunkt der Klage eines steirischen Kernöl-Herstellers war, dass die Kammer bzw. der Verein die Marke nicht “ernsthaft” nutzen würde, wie der OGH nun auch anerkannte. Er entschied, dass die Kammer die Individualmarke löschen muss, berichtete die “Presse” in ihrer Montag-Ausgabe. In der Begründung des OGH wird Bezug auf ein ähnliches Urteil des Europäischen Gerichtshofs genommen. Argumentiert wurde da, dass die Individualmarke über den Verein einer großen Zahl an Produzenten zur Verfügung gestellt wird, was nicht als “ernsthafte Benutzung” anerkannt wurde.