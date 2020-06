Markanter Patientenzuwachs bei der Suchtklinik Maria Ebene

Schon kurze Zeit nach dem Neustart der Patientenaufnahme im Krankenhaus Maria Ebene nach der Corona-Krise konnte ein deutlicher Zuwachs an Patienten auf der Warteliste festgestellt werden.

Bereits heute zeigt die Corona-Krise ihre Auswirkungen bei der Stiftung Maria Ebene in Frastanz: Bereits während der Lock-down-Phase der Covid-19-Epidemie in Österreich verzeichneten die Beratungsstellen Clean in Feldkirch, Bregenz und Bludenz einen Zuwachs von rund zehn Prozent an neuen Klienten im Vergleich zur Vorjahresperiode – und das obwohl deren ambulante Suchtbetreuung auf telefonische Beratung umgestellt werden musste. Das Krankenhaus Maria Ebene selbst wurde in dieser Zeit, also von Ende März bis Mitte Mai, als psychiatrisches Notkrankenhaus eingesetzt, sodass nicht der volle Umfang der gewohnten stationären Suchttherapie möglich war. Aber schon heute, nur wenige Wochen nach der teilweisen Wiederöffnung für die Behandlung von Suchterkrankten, zeigt sich am Krankenhaus Maria Ebene ein signifikanter Zuwachs an neuen Patienten auf der Warteliste für Therapieplätze um rund zwölf Prozent. Mit über zehn Prozent ist die Situation bei der Therapiestation Carina sehr ähnlich.