Mario Wölbitsch übernimmt Traineramt in Brederis

BREDERIS. Die zweieinhalbjährige Zusammenarbeit zwischen Metzler Werkzeuge SK Brederis und mit Trainer Dalibor Milicevic (50) ist beendet. Das Tabellenschlusslicht der Landesliga trennt sich mit sofortiger Wirkung vom 50-jährigen Kroaten. In einem persönlichen Gespräch hat Dalibor Milicevic den Verein gebeten, ihn von seinen zwei Funktionen als Trainer und Sportlicher Leiter zu entbinden. Die Bresner Funktionäre haben diesem Ansuchen stattgegeben und den 50-jährigen Kroaten von den Aufgaben freigestellt. Die Bresner liegen mit nur einem Sieg und acht Niederlagen am Tabellenende in dieser Leistungsstufe, obwohl der Oberländerklub in der Sommerübertrittszeit mehrere ehemalige Regionalligakicker ins Römerstadion gelotst hat. Mit dem Ex-RW Rankweil Coach und langjährigen Akademie Vorarlberg Trainer Mario Wölbitsch (57) wurde schon ein Nachfolger vorerst bis zur Winterpause präsentiert. Der 57-jährige Direkter der Pflegeschule Vorarlberg sitzt schon am Samstag (14.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei SW Bregenz Amateure erstmals auf der Betreuerbank der Bresner. Die Position des Co-Trainer der Ersten Mannschaft wird weiterhin durch Dalibor Lepir ausgeübt. Die sportliche Leitung der beiden Kampfmannschaften übernimmt per sofort das Obmann Mitglied, Philipp Preiml. Er ist nah am Geschehen der Mannschaft dran und mit allen Befugnissen ausgestattet. VN-TK