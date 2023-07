Marie NDiaye erhielt Staatspreis für Europäische Literatur

Die französische Autorin Marie NDiaye hat heute, Freitag, den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur erhalten. Die Schriftstellerin zähle seit vielen Jahren zu den Größen der europäischen Gegenwartsliteratur, sagte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) beim Festakt im Solitär der Universität Mozarteum in Salzburg. Ihre Bücher seien komplex komponierte, in glasklarer Sprache geführte Gegenwartsanalysen.

Auch Laudatorin Anne-Catherine Simon hob in ihrer Rede das Irritierende und Verstörende in den Büchern der französischen Schriftstellerin hervor. "Das Fremde als das Sonderbare nistet in ihren zwölf Romanen, in ihren Erzählungen und Theaterstücken. Es tränkt alles, durchdringt alles in ihrem Werk", sagte Simon. Manchmal habe das Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit, das die Menschen darin charakterisiere, auch mit Geografie und Herkunft zu tun. "Doch auch wenn diese Gefühle der Nicht-Zugehörigkeit einfließen, werde sie in Marie NDiayes Texten in eine viel umfassendere Fremdheitserfahrung verwandelt." Diese Fremdheitserfahrung bemächtige sich jeder Realität, jeder Faser des Romans, und sie erfasse fast buchstäblich von der ersten Zeile an die Lesenden.