Margrethe II. nicht mehr Schirmherrin von Kinderbuchpreis

Die dänische Königin Margrethe II. zieht ihre Schirmherrschaft für den Hans-Christian-Andersen-Preis für Kinder- und Jugendliteratur zurück. Das bestätigte eine Sprecherin des Königshauses der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Grund ist ein Streit um die im September gewählte Juryvorsitzende des internationalen Preises, die Russin Anastassija Archipowa.

In mehreren Ländern - etwa in der Ukraine, Schweden und Finnland - hatten nationale Abteilungen der Organisation IBBY, die den Preis vergibt, angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine einen Rücktritt der Illustratorin gefordert. "Es ist schwierig, ohne die Akzeptanz der russischen Regierung international aktiv zu sein. Deshalb wird sie, unabhängig davon, was sie über den Krieg denkt, zu einem Symbol", sagte die Vorsitzende der schwedischen IBBY-Abteilung, Margaretha Ullström dem dänischen Rundfunk. Königin Margrethe II. könne nicht "Teil dieses Konflikts" sein, erklärte die Königshaus-Sprecherin.