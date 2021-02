Margit Schreiner schreibt "über das Private"

Erinnerungen altern nicht. Sie wandeln sich aber ebenso wie die, die sich erinnert. Margit Schreiner blickt in ihrem neuen Roman "Vater. Mutter. Kind. Kriegserklärungen - Über das Private" aus der Sicht eines gealterten Ichs in die Zeit als Siebenjährige zurück und seziert mit trockenem Humor beide Alltagswelten: "Erfinde ich diese Siebenjährige, indem ich über sie schreibe oder hat es sie wirklich gegeben, und wenn ja, war sie vielleicht ganz anders, als ich sie beschreibe?"

"Groß ist die Macht meines Gedächtnisses, gewaltig groß", heißt es im dem Buch vorangestellten Augustinus-Zitat. Das siebente Lebensjahrzehnt werde wie das siebente Lebensjahr weit unterschätzt, stellt die Erzählerin in dem in essayartigem Ton gehaltenen Buch zu Beginn fest. Eine 66-jährige Schriftstellerin, das Ich des Romans, vergleicht ihren Schuleintritt Ende der 1950er-Jahre mit einem Pensionsschock, dem sie als Autorin allerdings entgeht, "weil Rechtsanwälte und Schriftsteller prinzipiell nicht in Pension gehen". Für ihr siebenjähriges Ich, das in einer Vöest-Siedlung aufwächst und mitten in der Wackelzahn-Pubertät steckt, beginnt der "Ernst des Lebens". Der liest sich aber gar nicht ernst, jedenfalls nicht, wenn es um Pinkelwettbewerbe, Brennlockenfrisuren, eine Feuersbrunst in der Puppenküche und eine Dackel-Entführung geht.