Maren Kroymann bekommt Carl-Zuckmayer-Medaille

Die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Maren Kroymann erhält die diesjährige Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz. Die 70-Jährige wird für ihre Verdienste um die deutsche Sprache und das künstlerische Wort ausgezeichnet, wie die Staatskanzlei mitteilte. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verleiht die Ehrung am Samstag bei einem Festakt im Mainzer Staatstheater.

Mit Kroymann werde "eine der größten deutschen Unterhaltungskünstlerinnen" geehrt, heißt es in der Staatskanzlei. Die Laudatio hält die Komödiantin aus der "Schillerstraße", Cordula Stratmann.

Kroymann habe 1993 als erste Frau im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ihre eigene Satire-Sendung "Nachtschwester Kroymann" bekommen. Neben ihren Auftritten als Kabarettistin arbeitet sie als Film- und Fernsehschauspielerin. Einem Millionenpublikum wurde sie in der Rolle einer Pfarrersfrau in der ARD-Serie "Oh Gott, Herr Pfarrer" bekannt.