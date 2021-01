Marco Schwarz triumphiert beim Nightrace in Schladming

Marco Schwarz gewinnt den Nachtslalom in Schladming und baut die Führung im Torlauf-Weltcup damit aus.

Mit Schneefall und ohne die gewohnten Menschenmaßen entlang der Piste ging das diesjährige Nightrace in Schladming über die Bühne. Zu Rennhalbzeit lag mit Manuel Feller ein Österreicher in Führung. Mit Michael Matt als Dritter (+0,67) und Marco Schwarz auf Platz sechs (+0,89) lagen zwei weitere ÖSV-Läufer in aussichtsreicher Position.

Der Norweger Henrik Kristoffersen lag nach dem ersten Durchgang nur auf Rang 24 und setzte dann zur Aufholjagd an. In einem deutlich unrhythmischer gesteckten zweiten Lauf übernahm der 26jährige erwartungsgemäß die Führung und machte es sich zumindest für einige Zeit in der Leaderbox bequem. Der Rückstand aus Lauf eins war dann aber doch zu groß, um es noch in die Top Ten zu schaffen (11.).