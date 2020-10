Marco Rossis größter Fan bei den "Wild" ist Thomas Vanek

Marco Rossi wurde von den Minnesota Wild gedraftet, und niemand freut sich mehr darüber als der ehemalige Wild-Spieler Thomas Vanek.

Vanek, der an der University of Minnesota und von 2014 bis 2016 zwei Saisonen für Minnesota Wild in der NHL gespielt hat, lebt in Lake Elmo, unweit von Saint Paul, der neuen Wirkungsstätte von Marco Rossi.