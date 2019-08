Marcel Ostertag eröffnet Vienna Fashion Week

Für Marcel Ostertag ist es mehrfach eine Rückkehr: Der deutsche Designer, der in Wien an der Staatsoper Ballett tanzte und später einige Zeit eine Boutique betrieb, ist Stargast der am 9. September startenden Vienna Fashion Week. Kanzlerin Brigitte Bierlein wird die Eventreihe eröffnen. In den folgenden sechs Tagen stehen im weißen Zelt beim Museumsquartier mehr als 70 Schauen auf dem Programm.

Geboren 1979 in Berchtesgaden, begann Marcel Ostertag als Fünfjähriger mit Ballett, ging ans Salzburger Landestheater und später für 13 Jahre an die Wiener Staatsoper. Verletzungsbedingt musste er mit dem Tanzen aufhören, besuchte kurz die Esmod Modeschule in München und machte seinen Abschluss am Londoner Saint Martins College. Am Beginn seiner Karriere stand eine Kooperation mit der Wiener Designerin Martina Rogy mit Geschäften namens Rogy & Ostertag in München und Wien (2008 geschlossen). Nunmehr arbeitet der Modeschöpfer von Berlin aus, fertigen lässt er im Osten Deutschlands. Bekanntheit erlangte er auch im TV ("All about you - das Fashion-Duell" mit Franziska Knuppe auf Pro7).