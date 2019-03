„Marcel MathisLifestyletattoo“ kommt nach Hohenems

Am kommenden Freitag, dem 8. März 2019, um 14 Uhr findet die feierliche Eröffnung des neuen Studios „Marcel MathisLifestyletattoo“ in der Graf-Maximilian-Straße 15 statt.

Marcel Mathis ist 25 Jahre alt, wohnhaft in Lustenau und hat sich für den Standort Hohenems entschieden, da es in der Umgebung noch nicht viele Tätowierer gibt und er im Hohenemser Stadtzentrum großzügige Studio-Räumlichkeiten gefunden hat, wo er seinen Kunden ein vielfältiges Angebot anbieten kann.

Eine Atmosphäre zum Wohlfühlen, wo er sich viel Zeit für seine Kunden nehmen kann, um explizit auf ihre Wünsche einzugehen, ist sein Motto. Denn Fließbandarbeit ist nichts für den engagierten Vater zweier Kinder. Jeder Kunde soll individuell sein persönliches Unikat erhalten – zweimal dasselbe Tattoo soll es bei Mathis nicht geben.

Im Vergleich zu anderen Tätowierern sticht seine jugendlich-frische und energiereiche Art sofort heraus. Er bietet beispielsweise auch Workshops an, wo Interessierte Facetten des Tätowierens kennenlernen, die es bei anderen Kursen nicht zu erfahren gibt.

Bereits früh begann Mathis mit dem Zeichnen und beschäftigte sich immer wieder mit Verbesserung und Verschönerung.

Der gelernte Zerspanungstechniker sieht es als großen Vorteil, bereits in seiner Lehrzeit sehr genau im Tausendstel-Millimeter-Bereich gearbeitet zu haben. Das kommt ihm nun zugute, denn auch beim Tätowieren geht es um absolute Präzision.