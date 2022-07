"Marca": Paris Saint-Germain plant mit Messi bis 2024

Paris Saint-Germain will Fußball-Superstar Lionel Messi einem Bericht der spanischen "Marca" zufolge nun noch bis zum Sommer 2024 behalten. Der Club soll dem 35-jährigen Argentinier diesen Plan bereits mitgeteilt haben, wie das Sportblatt aus französischen Quellen erfahren haben will. Details wurden nicht bekannt. Eine Option zu einer Verlängerung des bis zum 30. Juni 2023 gültigen Arbeitspapiers gebe es nicht, schrieb "Marca".

Messi, der vor allem von seinem Vater beraten wird, soll es dem Bericht zufolge aber noch zu früh sein, um sich festzulegen. Wie die argentinische Sportzeitung "Olé" berichtete, genießt erst einmal die WM im November und Dezember in Katar Priorität bei Messi. Der WM-Titel fehlt ihm noch, 2014 scheiterte Messi mit Argentinien im Finale von Rio de Janeiro an Deutschland. Über seine Vereinszukunft will Messi demnach erst nach der WM entscheiden.