Marc Marquez in Japan um vorzeitige MotoGP-Krönung

Der Twin Ring Motegi als ideale Bühne für Marc Marquez und das Honda-Team: Der spanische Motorrad-Star könnte sich am Sonntag auf der hauseigenen Rennstrecke seines Ausrüsters vorzeitig zum fünften Mal zum Champion der MotoGP-Klasse krönen. Gewinnt der 25-Jährige wie schon 2016 den GP von Japan, ist ihm sein insgesamt siebenter WM-Titel in den restlichen drei Rennen nicht mehr zu nehmen.

Vor dem 15. WM-Lauf der Saison (ab 02.55 Uhr live ServusTV/MotoGP ab 06.45 Uhr) hat Marquez 77 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, den Ducati-Piloten Andrea Dovizioso. Der Italiener steht unter Siegzwang, während Marquez in Australien, Malaysia und Valencia noch weitere “Matchbälle” auf dem Weg zum Titel-Hattrick in der Königsklasse hat.

Dem siebenfachen Saisonsieger Marquez würde es auch genügen, in Japan zumindest Vierter zu werden und dabei vor seinem 32-jährigen Rivalen zu landen. Der Katalane (42 Siege) hatte mit seinem jüngsten Erfolg in Thailand den 75. Podestplatz in der MotoGP-Klasse erreicht, Dovizioso (11 Siege) wartet auf seinen 50.