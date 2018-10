Marach/Pavic verpassten angestrebten Wien-Doppel-Titel

Nichts wurde aus dem erhofften zweiten Wien-Titel für Oliver Marach. Gemeinsam mit dem Kroaten Mate Pavic, mit dem er 2018 schon vier Turniersiege inklusive die Australian Open gefeiert hat, musste sich der 38-jährige Steirer dem starken Duo Mike Bryan/Edouard Roger-Vasselin (USA/FRA) mit 4:6,7:6(2),7:10 geschlagen geben.

“Wir spielen wieder gut. Vor der China-Tour hat es ein bisserl gekriselt, jetzt spielen wir wieder sehr gut”, ist die gute Nachricht Marachs vor seinen letzten beiden Turnieren. “Wenn wir so spielen, können wir sicher ein paar Runden gewinnen. Es kommt halt auch auf die Auslosung an”, blickte Marach kurz in Richtung London. Durchaus möglich ist übrigens, dass er sich in derselben Round-Robin-Gruppe wie Alexander Peya befindet. Der Wiener, derzeit rekonvaleszent, aber für London qualifiziert, möchte in der O2-Arena mit Nikola Mektic (CRO) antreten.