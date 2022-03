Mao, Marx und Händel kommen in Berlin unter den Hammer

Eine Unterschrift von Mao, ein Manuskript von Karl Marx und ein seltener Brief des Komponisten Georg Friedrich Händel zählen zu den Highlights einer kommenden Autographen-Auktion. Das traditionreiche Auktionshaus J. A. Stargardt lädt am 5. April zu einer Versteigerung ins Berliner Hotel Bristol.

Angeboten wird außerdem ein Brief Georg Friedrich Händels. Am 21. August 1744, während seiner Arbeit an dem Oratorium "Belshazzar", dankte er in dem Schreiben seinem Librettisten Charles Jennens für die Zusendung des zweiten Aktes. Bei Autographen des Komponisten handelt es sich immer um äußerst seltene Exemplare, da sich lediglich noch sechs davon in Privatbesitz befinden. Mindestens 80.000 Euro sollte man bereit sein, dafür auszugeben.