Manuskripte aus Fontanes Nachlass restauriert

Zahlreiche handschriftliche Manuskripte von Theodor Fontane (1819-1898) sind in Berlin vor dem Zerfall gerettet worden. Es handle sich um rund 7.000 einzelne Blätter, teilte das Berliner Stadtmuseum am Donnerstag mit.

Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte sei das Papier so porös geworden, dass es stabilisiert und gereinigt werden musste, hieß es. Zudem lösten die Restauratoren die von Fontane aufgeklebten Korrekturzettel und fixierten sie am Rand der Blätter. So könnten Wissenschafter erstmals die vom Dichter überklebten Textstellen erkennen – und die Rückseiten der Klebezettel auswerten.