ManUnited remisiert mit Sabitzer gegen Wöbers Leeds

Das Duell der ÖFB-Legionäre Marcel Sabitzer und Maximilian Wöber in der englischen Premier League hat keinen Sieger gebracht. Manchester United und Leeds United trennten sich am Mittwochabend im Nachholspiel der achten Runde mit 2:2. Sabitzer stand dabei aufseiten der "Red Devils" erstmals in der Startelf und zeigte eine solide Vorstellung, Wöber spielte auch in der ersten Partie nach der Entlassung von Trainer Jesse Marsch in der Innenverteidigung durch.

Leeds gelang ein Blitzstart. Nach einem Fehler im Spielaufbau von Bruno Fernandes erzielte Wilfried Gnonto nach einer schönen Kombination die frühe Führung der Gäste (1.). Nach knapp einer halben Stunde standen dann die zwei ÖFB-Legionäre im Mittelpunkt. Zunächst hatte Alejandro Garnacho den Ausgleich auf dem Fuß, Wöber konnte seinen Schuss noch vor der Linie klären (17.). Kurze Zeit später zog Sabitzer aus rund 20 Metern ab, fand allerdings in Leeds-Schlussmann Illan Meslier seinen Meister (31.).

Nach dem Seitenwechsel kam es für die "Red Devils" noch bitterer. Raphael Varane fälschte einen Abschluss unhaltbar für Tormann David de Gea ins eigene Tor ab (48.). Manchester zeigte nach dem Rückstand Moral, der in bestechender Form agierende Marcus Rashford erzielte den Anschlusstreffer (62.). In der Entstehung des Treffers war auch Sabitzer mit einem gut getimten Diagonalball beteiligt.

Nur acht Minuten später gelang United der nicht unverdiente Ausgleich. Der eingewechselte Jadon Sancho traf nach einer schönen Kombination mit Luke Shaw (70.). Danach spielten die "Red Devils" auf Sieg, ein Tor wollte allerdings nicht mehr gelingen. Sabitzer wurde in der 82. Minute ausgewechselt, Wöber spielte durch.

Mit nun 43 Punkten aus 22 Partien hat der Tabellendritte Manchester United sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal, der zwei Begegnungen weniger absolviert hat. Meister Manchester City liegt mit 45 Punkten auf Rang zwei. Leeds belegt aktuell Rang 16 und befindet sich nur einen Punkt über der Abstiegszone.