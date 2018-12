ManUnited gegen Arsenal 2:2 - Liverpool siegte in Burnley

Der Schlager der 15. Fußball-Premier-League-Runde zwischen Manchester United und Arsenal hat am Mittwoch mit einem 2:2 geendet. Die Londoner rutschten damit an die fünfte Stelle ab, weil sich Tottenham dank eines 3:1 über Southampton, den künftigen Club von Ralph Hasenhüttl, auf Platz drei schob. Die Truppe von Jose Mourinho ist Achter.

Der Tabellenzweite Liverpool gewann in Burnley 3:1 und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City wieder auf zwei Punkte. Chelsea kassierte in Wolverhampton eine überraschende 1:2-Niederlage und liegt als Vierter schon zehn Zähler hinter den “Citizens”.

Bereits 18 Zähler beträgt der Rückstand des achtplatzierten Rekordmeisters Manchester United auf den Stadtrivalen. Die “Red Devils” gerieten im Old Trafford in der 26. Minute durch einen Kopfball von Shkodran Mustafi (26.), bei dem Goalie David de Gea nicht gut aussah und letztlich das Hawk Eye entscheiden musste, in Rückstand. Dem Ausgleich von ManUnited in der 30. Minute durch Anthony Martial dürfte eine Abseitsstellung von Assistgeber Ander Herrera vorangegangen sein.