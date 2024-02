ManUnited feiert späten 4:3-Sieg bei Wolverhampton

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United ist in der Premier League mit einem dramatischen Erfolg bei den Wolverhampton Wanderers auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die "Red Devils" gewannen am Donnerstag spät mit 4:3 (2:0) und kletterten in der Tabelle wieder auf den siebenten Platz. Der 18-jährige Kobbie Mainoo wurde mit seinem Tor in der 97. Minute zum umjubelten Helden, nachdem Pedro Neto zwei Minuten zuvor noch der Ausgleich für die "Wolves" gelungen war.

Marcus Rashford (5.) und Ex-Sturm-Torjäger Rasmus Höjlund (22.) brachten ManUnited scheinbar komfortabel in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Pablo Sarabia per Elfmeter (71.) erhöhte Scott McTominay (75.) kurz darauf erneut, ehe Max Kilman (85.) und Neto (95.) die Gastgeber wieder ins Spiel brachten. Doch Mittelfeldspieler Mainoo mit einem platzierten Schuss ins lange Eck sorgte kurz vor dem Schlusspfiff mit seinem ersten Premier-League-Treffer für die Entscheidung.

Mit 35 Punkten nach 22 Runden beträgt der Rückstand für die Mannschaft von Trainer Erik ten Hag auf Spitzenreiter Liverpool weiter 16 Zähler, die Champions-League-Qualifikationsplätze sind nach zuletzt zwei sieglosen Partien acht Punkte entfernt.