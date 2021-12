Manuel Vallaster, ein unverwüstlicher Optimist

Ein junger Montafoner entwickelte ein zukunftsweisendes Projekt.

Eine Charaktereigenschaft von Manuel Vallaster ist vor allem Zielstrebigkeit. Setzt sich der junge Montafoner ein Ziel, erfolgt auch die Umsetzung konsequent. Dieser Charakterzug war ihm insbesondere in den letzten Jahren sehr hilfreich. Vor drei Jahren musste er infolge einer lebensbedrohlichen Erkrankung mehrere Monate in verschiedenen Krankenhäusern verbringen, im Jänner ist wiederum eine Operation an der Uniklinik Innsbruck geplant. Und als ob das an Schicksalsschlägen nicht genug wäre – vor zwei Jahren verstarb seine Mutter an einem plötzlichen Herztod. Dennoch strahlt der schlanke junge Mann einen unverwüstlichen Optimismus aus. In allen Lebenslagen hat er stets einen lockeren Spruch auf Lager. Sein Humor kommt auch beim medizinischen Personal in den Krankenhäusern sehr gut an. Tiefschläge überwindet er, indem er sich klare Ziele setzt: „Meine Bewältigungsstrategie bei negativen Erlebnissen hat sich im Laufe der Zeit immer mehr gefestigt. Ich denke an mein Ziel und daran, wie ich dieses am besten erreiche. Dann fokussiere ich mich auf die Lösungswege und bin dadurch abgelenkt.“ Selbstmitleid ist so gar nicht sein Ding.