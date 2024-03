Manövrierunfähiges Segelboot im Föhnsturm: Wasserrettung und Polizei eilten zur Hilfe

Am Karfreitag, kurz vor 13 Uhr, wurde die Wasserrettung Vorarlberg Richtung Fußacher Bucht gerufen.

Deshalb rückte die Wasserrettung gemeinsam mit der Feuerwehr und der Polizei aus: "Wir nahmen die Havaristen in Schlepp. So gesichert gelang es uns, sie im nach wie vor starken Föhnsturm in den Heimathafen zu geleiten, wo sie schließlich selbstständig ihren Liegeplatz ansteuerten", so die Wasserrettung in einer Aussendung.