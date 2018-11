Mannschaft der Stunde Hartberg gegen Tabellenführer Salzburg

Glaubt man der Webseite des TSV Hartberg, dann kommt es am Samstag (17.00 Uhr) in der Fußball-Bundesliga "zum Duell der formstärksten Mannschaft gegen das beste Team des Landes". Der zuletzt fünfmal siegreiche Aufsteiger empfängt den Meister aus Salzburg. Ebenfalls am Samstag um 17.00 Uhr treffen außerdem die Admira und die Wiener Austria sowie der WAC und Mattersburg.

In der Oststeiermark ist die Euphorie riesengroß. “Verständlich”, sagte Trainer Markus Schopp. “In Wahrheit hat es keiner erwartet, dass wir im November mit 21 Punkten dastehen würden.” Der ehemalige Teamspieler lässt sich von dem Fieber nur bedingt anstecken. “Ich und mein Trainerteam wissen, was zu tun ist. Wir haben zuletzt oft einiges richtig, aber auch viele Fehler gemacht. Nur wurden wir dafür nicht bestraft.” Dass Hartberg fünf Bundesliga-Spiele in Folge gewinnen würde, hätte laut Salzburg-Trainer Marco Rose “niemand so erwartet”. Die genauere Analyse offenbarte aber etwas anderes. “Wenn man die Leistung sieht, dann ist es weniger überraschend. Bedingt durch die Ergebnisse spielen sie auch einen mutigen Fußball, sind sehr selbstbewusst geworden”, meinte der Deutsche.

Die Austria geht mit einer klaren Ansage in die abschließenden Bundesliga-Runden des Jahres. Siege müssen her, um den Einzug in die Meistergruppe gegenüber den Verfolgern Sturm Graz und Rapid Wien abzusichern. So zählen im Auswärtsspiel bei Tabellenschlusslicht Admira nur die drei Zähler. Von Sportdirektor Ralf Muhr gab es wiederholt Rückendeckung für Trainer Thomas Letsch, der mit seiner Mannschaft seit fünf Runden auf einen Erfolg wartet. Der Deutsche sei ein “sehr, sehr guter Trainer”, stellte der Sportchef auf Viola-TV klar. Die Südstädter haben in dieser Saison noch keinen Heimsieg eingefahren. Admira-Coach Reiner Geyer arbeitete in der Länderspielpause an den physischen Grundlagen und im taktischen Bereich. “Ich bin zuversichtlich, meine Jungs arbeiten fleißig. Wir freuen uns auf das Spiel”, meinte der Baumeister-Nachfolger vor seinem dritten Ligaspiel.

Der Wolfsberger AC hätte die Länderspielpause nicht wirklich benötigt. Drei Siege in Folge holten die Lavanttaler zuletzt in der Bundesliga, Dreier gab es dabei auch gegen die Austria und Rapid. Als Tabellendritter darf der WAC die Meistergruppe vermehrt ins Auge fassen. Ein Heimsieg über den Zehnten Mattersburg wäre der nächste Schritt dahin. Der laut Christian Ilzer “gute Flow” der Wolfsberger soll durch die zweiwöchige Pause nicht gestört worden sein. Auch wenn diese nicht ideal verlief. Fast die halbe Mannschaft war zwischenzeitlich krank. Dever Orgill plagte der Rücken, der Jamaikaner wird aber verfügbar sein. Im Unterschied zum Gegner kassierte Mattersburg mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Hartberg jüngst einen Rückschlag. “Bis vor dem Hartberg-Spiel hatten wir die klare Devise, so lange wie möglich dabei zu sein, um um die ersten sechs Plätze noch ein Wörtchen mitzureden. Das hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht”, erklärte Trainer Klaus Schmidt.