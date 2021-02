Manner verwendet künftig großteils Fairtrade-Kakao

Der Wiener Süßwarenhersteller Manner will künftig großteils Fairtrade-Kakao verwenden. Bis Jahresende werden 80 Prozent der Produkte - alle Waffel- und Schnittenprodukte - das Kakao-Gütesiegel haben, sagte Marketingleiter Ulf Schöttl im APA-Gespräch. Damit wird Manner zum größten Fairtrade-Kakaoverarbeiter in Österreich.

Bei Manner sind derzeit Casali Schokobananen und Victor Schmidt Mozartkugeln Fairtrade zertifiziert. Zuletzt hatte Österreichs größter Süßwarenproduzent jährlich 20 Mio. Euro für Kakao aus Westafrika und Kakaoprodukte im Einkauf ausgegeben. Kakao ist wertmäßig der wichtigste Rohstoff bei Manner, er macht fast 30 Prozent am Rohstoffeinsatz aus. "Es ist uns wichtig, dass die Menschen, die den Kakao für unsere Produkte anbauen, einen fairen Preis für ihre Arbeit erhalten", sagte der Marketingleiter. Für den Süßwarenproduzenten gibt es durch die Umstellung auf Fairtrade-Kakao "merkbar höhere Kosten". Bisher verwendete der Hersteller Kakao mit dem UTZ-Nachhaltigkeitssiegel.

Das Fairtrade-Siegel wird an Produkte vergeben, bei denen Kleinbauern und Plantagenarbeiter einen garantierten Mindestpreis bekommen und bessere Arbeitsbedingungen herrschen. Außerdem soll vor Ort in Bildungs- und Entwicklungsprojekte investiert und umweltfreundlich produziert werden. Fairtrade steht in Konkurrenz zu anderen Nachhaltigkeitssiegeln wie Rainforest Alliance/UTZ.