Männer in Bergnot - Smartphone rettet sie

Zwei Skitourengeher gerieten am Mittwoch in Bergnot. Dank ihres Smartphones konnten sie schnell lokalisiert werden.

Am Nachmittag des 18.01.2023 stiegen zwei Skitourengeher von Mittelberg im Kleinwalsertal Richtung Grünhorn auf. Aufgrund hereinbrechender Dunkelheit gerieten die beiden bei der Abfahrt in Richtung Schwarzwasser in Bergnot und setzten schließlich einen Notruf ab.