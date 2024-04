Mann zündet nach Streit Gartenhaus seiner Frau in Wien an

Ein Mann hat am Abend des Ostersonntag das Gartenhaus seiner Frau in Wien-Döbling nach einem Streit angezündet. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich und Gerald Schimpf, Sprecher der Berufsfeuerwehr, dürfte der 57-Jährige dabei so viel Benzin verschüttet haben, dass es zu einer Verpuffung großer Wucht kam. Das Dach wurde dabei abgehoben, wodurch die Energie nach oben entweichen konnte, was letztlich noch größere Schäden verhinderte.

Der Brand wurde gegen 19.45 Uhr im Umfeld der Heiligenstädter Straße gelegt. Während die Berufsfeuerwehr die Flammen unter Atemschutz löschte und wegen der großen Gebäudeschäden Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen ergriff, dürfte der 57-Jährige auch in der Wohnung im Bereich Erholungsgebiet Wienerberg in Favoriten versucht haben, ein Feuer zu legen. Das gelang ihm nicht mehr, weil er das Vorhaben zuvor seinem Sohn telefonisch angekündigt hatte. Bevor er das Mehrparteienhaus betreten konnte, nahmen ihn Beamte der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse fest und sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus.

(S E R V I C E - Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800/222-555 - Gewaltschutzzentrum: 0800/700-217 - Opfer-Notruf: 0800/112-112 - Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05-77-22)