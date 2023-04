Durch das Feuer entstand Schaden in fünfstelliger Höhe

Mann zündete Radarsäule in Wien-Donaustadt an

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf den Ostermontag eine Radarsäule in Wien-Donaustadt angezündet. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass wurde die Brandstiftung kurz nach 4.00 Uhr in der Breitenleer Straße verübt. Der Täter verursachte erheblichen Sachschaden, die Polizei sucht nach ihm. Das Feuer wurde von der Berufsfeuerwehr gelöscht.

Der Verdacht liegt nahe, dass der Täter sich darüber geärgert haben dürfte, geblitzt worden zu sein. Als gesichert galt aber nur, dass er zunächst das Glas der Radarkabine einschlagen wollte. Dann dürfte er die seitlichen Lüftungsschlitze aufgezwängt und eine brandfördernde Flüssigkeit hineingegossen haben, die er anzündete.

Auch wenn die Messeinrichtung selbst unbeschädigt blieb und nur die Außenhülle beschädigt wurde, verursachte der Brandstifter einen Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen, der Täter entkam zunächst unerkannt.