Mann wollte mit Falschgeld am Wiener Hauptbahnhof bezahlen

Ein junger Mann ist am Mittwochnachmittag am Wiener Hauptbahnhof mit 1.350 Euro Falschgeld erwischt worden. Der 26-Jährige wollte mit einem falschen 50-Euro-Schein im dortigen Supermarkt zahlen. Der Kassierin kam der Geldschein komisch vor, sie überprüfte ihn maschinell. Als sie feststellte, dass der Fünfziger falsch war, alarmierte sie die Polizei. Die Beamte stellten dann insgesamt 1.350 Euro Falschgeld bei dem 26-Jährigen sicher, so die Polizei am Samstag.

Der Mann aus Guinea wurde vorläufig festgenommen und dann auf freiem Fuß angezeigt. Er bestreitet gewusst zu haben, dass es sich um Falschgeld handelt. Das Geld habe er für Reinigungsarbeiten erhalten, behauptete er. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt die weiteren Ermittlungen.