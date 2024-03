Mann trat in Wien Balkontür der Ex-Frau ein

Ein 40-Jähriger ist am Samstagabend über den Balkon in die Wohnung seiner Ex-Frau in Wien-Simmering gelangt und hat deren neuen Freund verprügelt. Der 29-Jährige Kontrahent wurde dadurch leicht verletzt. Der Eindringling hatte sich beim Auftreten der Balkontür so schwere Verletzungen zugezogen, dass er operiert werden musste, berichtete die Polizei. Seine 36-jährige Ex-Frau und die anwesenden minderjährigen Kinder des ehemaligen Paares wurden nicht unverletzt.

Der Mann soll gegen 21.00 Uhr mehrmals stark gegen die Tür auf einem Balkon in einem niedrigen Stockwerk getreten haben, bis diese aufging. Seine Ex-Frau verständigte die Polizei und der 40-Jährige wurde nach der Auseinandersetzung wegen des Verdachts des schweren Hausfriedensbruchs festgenommen.

Neben der leichten Körperverletzung an dem 29-Jährigen stellte sich heraus, dass es gegen den Ex-Mann bereits eine einstweilige Verfügung gibt. Die Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Nach der Behandlung im Krankenhaus wurde der polnische Staatsbürger über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Auch der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.

In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hatte am Samstagnachmittag eine 24-Jährige ihre Schwester um Hilfe gerufen, weil sie von ihrem Mann geschlagen werde. Die Schwester rief die Polizei zu der Wohnadresse, diese nahm den 26-Jährigen zur Einvernahme mit. Seine Frau hatte ein Hämatom unter dem Auge und der Mann soll in der Vergangenheit bereits mehrmals handgreiflich gegenüber seiner Frau geworden sein.

Über den 26-Jährigen wurden ein Betretungs-und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Der österreichische Staatsbürger erhielt zudem Anzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung und fortgesetzten Gewaltausübung.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter ; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)