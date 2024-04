Mann tot auf Wiener Radweg aufgefunden

Ein Passant hat am Montagnachmittag in Wien-Donaustadt einen leblosen Mann auf einem Radweg in der Nähe der Wagramer Straße gefunden. Die alarmierte Berufsrettung konnte jedoch nichts mehr für den Unbekannten tun, sein Tod wurde noch am Einsatzort gegen 14.30 Uhr festgestellt. Der Mann habe Verletzungen im Kopf- und im Gesicht aufgewiesen, die möglicherweise von einem Sturz stammen könnten, berichtete die Landespolizeidirektion Wien.

Der Radweg führt in der Nähe des Fundortes an einer rund 2,5 Meter hohen Mauer entlang. Das Landeskriminalamt, Außenstelle Nord, ermittelt wegen eines "bedenklichen Todesfalls". Eine Obduktion wurde in Auftrag gegeben.