Mann suchte Darknet-Killer für Ex und steht nun vor Gericht

Ein 33-Jähriger soll versucht haben, den Streit um die Kindesobsorge mit seiner Ex-Frau auf äußerst drastische Weise zu lösen: Er heuerte im Darknet einen Killer an und bezahlte auch - doch weiter passierte nichts. Das Geld war weg, außerdem kam eine Anklage wegen versuchten Mordes dazu. Am Freitag musste sich der Wiener im Grazer Straflandesgericht vor einem Geschworenensenat verantworten. Er fühlte sich nicht schuldig und verwies auf seinen damaligen "Ausnahmezustand".

Dass der Fall überhaupt ans Licht kam, war dem FBI zu verdanken. Die amerikanischen Ermittler fanden im Darknet einen Chatverlauf, in dem es um die geplante Ermordung einer Frau in Österreich ging und leiteten die Fakten weiter. Es stellte sich heraus, dass ein Mann im Sommer 2021 einen Killer gesucht hatte, der seine südamerikanische Frau ermorden sollte. Sie habe "schreckliche Dinge" getan und sollte dafür sterben. Dem Ganzen war ein heftiger Streit um die Obsorge für den gemeinsamen Sohn vorausgegangen, im Zuge dessen der Mann mit dem Kind einmal ein ganzes Jahr ins Ausland verschwand. Unter einem Pseudonym wurde er sich mit einem vermeintlichen "Killer" einig. 7.000 Euro sollte der Mord an der Frau kosten, 9.000 wollte er zahlen, wenn sie besonders qualvoll - und per Video gefilmt - sterben würde. Er überwies knapp 6.000 Euro, dann herrschte Funkstille. Ein Jahr später trat dann das FBI auf den Plan und die Sache flog auf.